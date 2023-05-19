台美將簽21世紀貿易倡議 國台辦：注定失敗 21:012023/05/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣預計將與美國簽署「美台21世紀貿易倡議」首批協議，大陸國台辦發言人馬曉光表示，反對美國與台灣商簽任何具主權意涵或官方性質的協議。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國台辦發言人馬曉光19日發布答記者問，針對民進黨19日宣佈將與美國簽署「美台21世紀貿易倡議」首批協議，表示堅決反對美國與台灣商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議。 馬曉光更說，敦促美方以實際行動恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，指出民進黨為謀取政治私利，不惜出賣台灣企業和民眾的利益，這種「盡台灣之物力、外國之歡心」的可恥行徑，註定失敗。 #台美 #民進黨 #注定失敗 #美國 #21世紀貿易倡議 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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