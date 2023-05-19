大陸國台辦發言人馬曉光19日發布答記者問，針對民進黨19日宣佈將與美國簽署「美台21世紀貿易倡議」首批協議，表示堅決反對美國與台灣商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議。

馬曉光更說，敦促美方以實際行動恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，指出民進黨為謀取政治私利，不惜出賣台灣企業和民眾的利益，這種「盡台灣之物力、外國之歡心」的可恥行徑，註定失敗。