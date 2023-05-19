台中市賴姓高三生繼承5億遺產，才剛登記結婚就離奇墜樓身亡，全案疑點重重，其母控訴兒子是遭謀財害命。詭異的是，高三生墜樓前一天，實際上為生父的阿公才出殯火化，種種奇怪巧合更讓命案添增疑點。

賴姓高三生墜樓案引爆話題，其家庭背景極為複雜，阿公賴姓老翁與媳婦通姦，生下了賴姓高三生，導致出現「阿公=父親」的離譜狀況，事隔多年後，遭趕出去的高三生母子，才被阿公接回來住，並陸續將財產過戶給死者。

根據《自由時報》報導，賴姓老翁今年過世後，在本月3日出殯火化，未料隔天(4日)賴姓高三生就與幫忙處理財產的夏姓男代書助理登記結婚，並且於2小時後離奇墜樓身亡，種種詭異巧合都讓人發毛。

賴母在議員陪同下，出面控訴夏男4日早上以協助處理房產為由，要求賴帶身分證件出門，兩人竟到戶政所登記結婚，且賴在2小時後就墜從10樓墜樓身亡，懷疑兒子是遭謀財害命，加工自殺，並提出殺人罪告訴，要求檢警加速調查。

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