大陸新冠疫情封控措施解除至今已有半年，世界各國陸續開放國門迎接來客，他們都待外國觀光客能啟動消費熱潮，推動因疫情而低迷的經濟。而最受關切的是昔日橫掃世界且具有強大消費力的中國遊客，但是中國遊客恢復的速度卻讓各國觀光業者大出意料，除了日本之外，昔日擠滿中國遊客的歐洲熱門景點同樣盼不來人潮，焦慮的業者直呼：「難道中國遊客的盛景已不再來？」

《德國之聲》報導說，儘管新冠疫情已經結束，歐洲仍然鮮有中國遊客。疫情解封半年，中國人出境旅遊尚未恢復，給歐洲的著名景點帶來極大的影響。歐洲媒體抱怨道，各地中國遊客數量與觀光營業額明顯少於疫情前，少了中國遊客，歐洲旅遊業迄今未能看到復蘇跡象。

報導說，歐洲大部分國家在2022年上旬開放，旅遊才逐漸恢復；中國則是在2022年年底結束封控，很多人是今年才又加入旅遊大軍，一些歐洲國家近期才向中國公民重新開放旅行簽證。例如，德國是從今年5月1日才開始重新受理相關申請。

此外，歐洲往返中國的航班數量也遠遠沒有恢復到疫情前的水準。據《南德意志報》報導，截至今年4月底，德中航空交通量對比2019年仍下降了49%。

除了簽證問題、航班數量減少等因素，都提高了中國人出國旅遊的門檻。但是，真正影響中國人出境旅遊的，可能是中國人花錢更加謹慎，整體社會出現更節儉的趨勢。外媒報導指出，大陸家庭出現一種「特種兵旅遊」的趨勢，指的是盡可能少花錢，卻要前往更多的景點、做更多的事情。

中國文化和旅遊部的資料顯示，今年中國境內旅遊蓬勃發展，在4月28日至5月3日的五一假期，有2.74億人次出遊，比疫情前的2019年增長19%。不過，總支出為1480億元，與2019年持平，這意味著每位旅行者在旅行時的平均花費比2019年要低得多。

分析師說，中國艱難的房地產市場、創紀錄的青年失業率和對工作穩定性的廣泛擔憂等因素，使消費者在花錢時更謹慎。

德國《商報》指出，法國、瑞士、希臘、西班牙等旅遊熱門國家明顯感受到了中國遊客量大幅減少。無論巴黎、雅典還是瑞士盧塞恩，目前都是旅遊火爆，酒店訂滿、景點排隊。但是，中國遊客的數量明顯比疫情前少了很多。巴黎對此的反應尤為激烈，無論是前往盧浮宮、艾菲爾鐵塔和香榭麗舍大街觀光遊，還是去巴黎奢侈品店購物，中國遊客都是非常重要的客源。

因此，旅遊行業在向法國政府施壓。他們致信法國總統馬克宏，要求給中國遊客創造更方便的條件。例如開放更多中國航班，它們不必像法國航班一樣避開俄羅斯空域。業者要求法國政府必須權衡利弊：「是保護法國航空業的利益還是法國旅遊業的利益？」