陽光型男高山峰加入TVBS攜手影音平台LINE TV 合作，推出愛情輕喜劇《機智職場生活》，扮演辦公室裡畫龍點睛的關鍵角色。他坦言一開始看到演員表，幾乎都不認識，高山峰打趣地說：「我只認識我自己耶！」藉由加入《機智職場生活》能與年輕一代的帥哥美女合作，感到非常開心，也希望透過這次合作，讓更多年輕觀眾認識自己這個大叔啦！

「機智男孩IT BOYZ」成員陳彥廷(左) 鍾岳軒獻唱插曲。（TVBS提供）

由《機智校園生活》出道的機智男孩IT BOYZ成員鍾岳軒、陳彥廷，為新劇獻唱插曲〈我不該愛她〉，藉由兩人溫柔、感性的嗓音，唱出失戀的心情。鍾岳軒提到出道以來的曲風，如：〈Wake Up〉、〈We Can Fight〉偏向陽光輕快的類型，希望藉由這首歌展現更為成熟的一面，同時貼合戲裡哈福高中同學們紛紛轉變成大人的全新面貌，兩人都很期待未來粉絲聽到〈我不該愛她〉的反應。

問及錄製歌曲的感想，鍾岳軒、陳彥廷不改幽默本性，大開搭檔的玩笑，鍾岳軒逼問陳彥廷說：「你最近是不是剛失戀，交給你發言。」陳彥廷立刻反擊，將日前鄭芯恩捨棄《機智校園生活》陳安民(鍾岳軒 飾)，選擇《加油喜事》維托(Teddy 飾)一事來回擊：「他女友變成別人的女朋友了啦！」一來一往的鬥嘴笑翻全場。

黃柏峰(左起)、商鈞、王新凱、楊翹碩、陳彥廷演出《機智職場生活》。（TVBS提供）

鍾岳軒、陳彥廷透露面對情傷都屬於自我沉澱的類型，陳彥廷通常會把自己關在家，狂聽周杰倫的歌，過幾天就沒事。而兩人最想推薦鄭豐毅翻唱〈我不該愛她〉，笑說：「他就一直愛不到想愛的人啊！MV主角就是他了啦！」讓在一旁的鄭豐毅哭笑不得。

《機智職場生活》是一部融合浪漫、幽默和職場劇情的精彩劇集，6／19起，LINE TV每週一、三起晚間8點首播，6／20起，TVBS「劇在一起」YouTube頻道每週二、四晚間9點半及6／24起TVBS 42頻道每週六晚間10點播出。