台北市大安區公所秉持著一貫關懷弱勢、獨老民眾的理念，日前在大安森林公園與台灣優質生命協會等單位共同舉辦「2023愛傳承關懷演唱會及園遊會」，本次的公益演唱會由藝人唐從聖、李明依主持，黃國倫、北原山貓、梁文音、林松義、林沖、裘海正、陳美鳳等人接力帶來精彩演出。

台北市民政局陳永德局長親自蒞臨現場，對協會、藝人多年來對於弱勢團體的照顧及共同參與的各單位如此用心規劃活動，表達感謝之意。

民眾踴躍下載防災app。(戴志揚翻攝)

園遊會活動現場也有許多市政宣導的攤位，民眾透過下載防災APP，並實際進行煙霧、地震體驗，除了能獲得防災知識外，也能兌換實用小禮物，達到寓教於樂的目的。

大安區林明寬區長表示：台灣優質生命協會是一個以藝人為種子的團體，在紀寶如秘書長的號召下，眾星雲集，可以說是全台灣最閃亮的一個社會服務團體，協會透過在社區中舉辦演唱會、訪視等方式提供獨居長者、弱勢孩童等族群關懷服務，足跡遍佈台灣，16年來服務人數將近10萬人，這樣的熱誠實在讓人感動。因此區公所結合協會積極參與，並號召消防局、警察局、健康中心、社福中心及老服中心等單位於活動中設攤，搭配防災等市政宣導活動，讓民眾能將防災觀念，透過遊戲、有獎徵答等方式，深植人心，落實於生活當中。

民政局陳永德局長蒞臨現場致詞。(戴志揚翻攝)

參與的長者張爺爺也非常感謝有這個機會來參加這個活動，在演唱會現場一邊聽著林沖的演唱，也不由自主地跟著哼唱著「鑽石鑽石亮晶晶」，沉浸的表情彷彿又回到了年輕的時候，爺爺展示著手中闖關兌換的戰利品，並開心地說：下次有這樣的活動，一定要再來參加。

台灣優質生命協會也將於明(20)日在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，舉辦系列的愛傳承演唱會，希望透過這樣卡司精彩又充滿歡笑與感動的活動，讓愛在每個人的心中傳承、延續。