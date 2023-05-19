新北中信特攻19日在台灣運彩T1聯盟總冠軍賽G3徹底展現主宰力，儘管來到台南客場，特攻仍靠凶猛三分火力很快取得領先優勢，更在第三節開始打出誇張14比0攻勢拉開，終場112比96擊退地主台南台鋼獵鷹，率先取得3勝0敗的聽牌優勢，最快能在21日宣告搶下隊史首冠。

無視作客壓力，特攻開賽就展現強大三分火力，光是首節，三分球投10中8，讓他們一度取得11分領先，打完首節，特攻38比29領先地主獵鷹；來到次節，特攻持續保持領先優勢，每當獵鷹追近，特攻就靠林韋翰外線與金恩投射拉開。

靠著上半場打完前一波8比0，特攻66比52領先，林韋翰半場投7中6，含三分球投6中5，貢獻20分，金恩也有13分，獵鷹以阿修羅11分最高；整個局勢更在第三節開始徹底倒向特攻，因為特攻打出誇張14比0攻勢完全拉開。

轉眼落後到28分的獵鷹，打到第三節還剩8分13秒，才靠威樂斯的兩罰俱中得到下半場首分，隨後獵鷹雖靠「奇兵」吳宏興稍有追上，打完前3節仍以70比95大幅落後，末節特攻也開始換上替補，卻還是保持穩定領先優勢到比賽結束。