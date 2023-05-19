G7 hiroshima summit working dinner pic.twitter.com/IopQsF9sfv — 🇯🇵Naoemon Japan (@woiiw) May 19, 2023

2023年七大工業國集團（G7）峰會週五（19日）在廣島揭幕，7國領袖與歐盟執委會主席、理事會主席首日白天議程結束後同赴「嚴島神社」拍攝例行合照，之後共進晚餐同時繼續開會。這些國際政壇大人物聚在廣島開會吃什麼好料？外媒報導，19日晚餐地點是一家老字號日式旅館，食材以海鮮為主。

日本共同社報導，廣島G7峰會首日傍晚，與會領袖乘船同赴海邊的聯合國世界遺產「嚴島神社」參觀合影，之後一行人轉往距離神社不遠的宮島町老字號日式旅館「岩惣」，共進工作晚餐。

日相岸田文雄祖上在廣島縣起家，他的選區也在廣島縣。「岩惣」2016年G7外長會議時也曾擔當接待重任，當時岸田文雄是外務省大臣，與會外長同樣也去了嚴島神社參訪。日本第一任首相伊藤博文、作家夏目漱石、二戰期間日本聯合艦隊司令山本五十六也曾下榻這家老字號旅館。

英國廣播公司報導，G7首日的晚餐食材包括龍蝦、牡蠣、魚子醬、草蝦、蟹、鰻魚，還有俗稱「黃雞魚」（chicken grunt）的三線磯鱸。清湯以鯛魚、松茸烹調而成。

G7廣島峰會首日午餐地點是廣島格蘭王子大飯店。（路透社）

半島電視台報導，日本外務省稍早也公布了首日工作午餐菜色，由廣島格蘭王子大飯店烹調法餐，食材除了鮭魚、扇貝、淡菜、蝦等當地海味，廣島縣產雞肉也占了一席之地，烹製成法式雞肉捲。