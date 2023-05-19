全台各縣市近年來陸續引進YouBike自行車系統，且廣受民眾好評，不過近日來卻傳出YouBike系統遭到境外連線攻擊，導致全國約有2.1萬筆會員交易資料外流。對此台北市交通局予以證實，表示19日接獲微笑單車公司通報，除了已經報請檢方調查外，提醒民眾如有接獲追繳欠款或儲值等消息，可能為詐騙電話，北市民眾可向微笑單車客服（台北市1999轉5855或02-8978-8822））查證，切勿聽信任何金錢匯款操作。

北市交通局運輸管理科長廖苑伶表示，微笑單車公司17日發現YouBike系統有增加異常資料，且API數據有異常增加，經緊急阻斷後，微笑單車公司強制更新部分會員資料與密碼，因此部分民眾無法登入被要求重新設密碼。目前微笑單車公司已經向法務部調查局報請檢調調查，同時陸續發送簡訊及聲明稿提醒會員，務必要注意是否接獲詐騙電話或簡訊。

廖苑伶直言，目前還無法得知境外連線攻擊的來源，而雙北交通局19日下午皆派員微笑單車公司瞭解情況，並要求微笑單車公司應加強資安防護，並向市府提出相關改善計畫。

交通局也提醒民眾，如有接獲YouBike追繳欠款或儲值等消息，可能為詐騙電話，務必提高警覺並與微笑單車客服（台北市1999轉5855或02-8978-8822）再行查證，切勿聽信任何金錢匯款操作作業，若有民眾遭受損失亦請保留事證提供微笑單車公司或連繫交通局予以協助。