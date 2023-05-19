卡達和科威特先前一直迴避與與阿薩德政府關係正常話，卡達更以最強硬反對阿薩德政權的國家自居。他們的立場認為，大馬士革方面並沒有採取任何行動，值得大家為敘利亞政權進行任何外交關係上的修復。但即便如此，卡達和科威特並沒有阻止敘利亞重新加入阿拉伯聯盟，2國也沒有參加5月7日的會議。

History is being made. President Assad is in Saudi Arabia to participate in the Arab league summit after 12 years of Arab boycott. Arab countries are neglecting western warnings and threats against those who normalize with Damascus. A new era has begun pic.twitter.com/BgjmnBH4nm — Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) May 18, 2023

據《半島電視台》（Al Jazeera）19日報導，世紀國際（Century International）的研究員、中東分析師隆德（Aron Lund）認為，卡達將自己定位為阿拉伯世界中最強硬的反阿薩德政權國家。卡達官員解釋，之所以強硬反對阿薩德政權，都是為了站在阿拉伯人民、社會公正和基層運動這一邊，與威權阿拉伯政權相對立。考慮到杜哈和科威特城在中東發揮的歷史作用，他們的反對立場更容易理解。

波斯灣國際論壇非常駐高級研究員、前美國駐葉門代表庫里（Nabeel Khoury）解釋：「卡達和科威特在該地區有著不同的歷史，他們的援助主要用於發展項目和機構建設，而不是支持任何一個政權，當前正在形成的各種陣營和聯盟之中，卡達傾向不表態，特別是在以色列問題上，很可能會繼續擔當地區衝突調停角色，並且支持巴勒斯坦政策的角色。」

然而，卡達和科威特並沒有阻止敘利亞重新加入阿拉伯聯盟，2國也沒有參加5月7日的會議。對於杜哈來說，阻止阿拉伯國家在敘利亞問題上形成共識可能對自己不利，卡達對阿薩德政府的強硬立場，倒是能夠繼續推動有利於促進敘利亞人權的外交政策，而不會過分激怒其他阿拉伯國家們。

「他們決定不在阻擋敘利亞重返阿盟，來表現出務實主義。」「他們支持沙烏地阿拉伯重新定位為阿拉伯世界的領導者。」

「卡達仍明確表示反對立場，但只是說說，沒有企圖阻止阿盟決議通過，只是對媒體作出一系列的抗議而已。」事實上，沒有組織敘利亞重返阿盟，顯示出杜哈對大馬士革做出了讓步。