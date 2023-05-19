卡達和科威特先前一直迴避與與阿薩德政府關係正常話，卡達更以最強硬反對阿薩德政權的國家自居。他們的立場認為，大馬士革方面並沒有採取任何行動，值得大家為敘利亞政權進行任何外交關係上的修復。但即便如此，卡達和科威特並沒有阻止敘利亞重新加入阿拉伯聯盟，2國也沒有參加5月7日的會議。
據《半島電視台》（Al Jazeera）19日報導，世紀國際（Century International）的研究員、中東分析師隆德（Aron Lund）認為，卡達將自己定位為阿拉伯世界中最強硬的反阿薩德政權國家。卡達官員解釋，之所以強硬反對阿薩德政權，都是為了站在阿拉伯人民、社會公正和基層運動這一邊，與威權阿拉伯政權相對立。考慮到杜哈和科威特城在中東發揮的歷史作用，他們的反對立場更容易理解。
波斯灣國際論壇非常駐高級研究員、前美國駐葉門代表庫里（Nabeel Khoury）解釋：「卡達和科威特在該地區有著不同的歷史，他們的援助主要用於發展項目和機構建設，而不是支持任何一個政權，當前正在形成的各種陣營和聯盟之中，卡達傾向不表態，特別是在以色列問題上，很可能會繼續擔當地區衝突調停角色，並且支持巴勒斯坦政策的角色。」
然而，卡達和科威特並沒有阻止敘利亞重新加入阿拉伯聯盟，2國也沒有參加5月7日的會議。對於杜哈來說，阻止阿拉伯國家在敘利亞問題上形成共識可能對自己不利，卡達對阿薩德政府的強硬立場，倒是能夠繼續推動有利於促進敘利亞人權的外交政策，而不會過分激怒其他阿拉伯國家們。
「他們決定不在阻擋敘利亞重返阿盟，來表現出務實主義。」「他們支持沙烏地阿拉伯重新定位為阿拉伯世界的領導者。」
「卡達仍明確表示反對立場，但只是說說，沒有企圖阻止阿盟決議通過，只是對媒體作出一系列的抗議而已。」事實上，沒有組織敘利亞重返阿盟，顯示出杜哈對大馬士革做出了讓步。
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