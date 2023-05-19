前民進黨立委郭正亮今（19）日聲明退出民進黨。（資料照片）

前民進黨立委郭正亮今（19）日發表172字聲明，宣布退出民主進步黨，並自豪他所寫的172字聲明是字字珠璣！在接受平秀琳專訪時強調，他對世界形勢跟兩岸形勢的認知，跟民進黨有很大的差別，民進黨執政7年兩岸戰爭風險越來越高，這就是現實；一旦真的當選總統，台灣就要陷入極大的緊張之中！

郭正亮今聲明退出民進黨後，接受平秀琳專訪，暢談退黨聲明中提到的三大關鍵，包括「自由民主、清廉勤政、兩岸和平」。

關於兩岸和平的追求，郭正亮提醒大家不要忘了，開放探親觀光，民進黨是第一個主張的。郭質疑，現在有在做這個工作嗎？除了嘴巴講愛與和平之外，沒有努力在做這件事。執政7年兩岸戰爭風險越來越高，這就是現實，這是《經濟學人》講的，地球上最危險的地方在台灣，「又不是我講的！」

郭正亮認為，他對世界形勢跟兩岸形勢的認知，跟民進黨有很大的差別，「我是很認真在看蔡英文跟賴清德的兩岸主張，我也知道脈絡，這部份是我的專業」。郭表示，他雖然不一定完全同意蔡英文的主張，但還可以忍受，還帶有一定的模糊性，還有自圓的空間。郭正亮稱，到了賴清德真的是沒有了，這會造成一旦真的當選總統，台灣就要陷入極大的緊張之中！

平秀琳問道，「戰爭的風險跟威脅都會升高？」郭正亮說，「都會升高。事實上有很多民調凸顯這個事實，有49.8％的人認為賴清德如果當選，就會出現這個問題。我看到賴清德面對這些民調，他的回應都沒有針對重點。」另外，賴清德認為國民黨用九二共識的方式簽23個協議，是沒有主權的和平，「這是多嚴重的事情！」郭正亮分析。

郭正亮強調，兩岸透過陸委會、國台辦、海基、海協在接觸，而且是經過特別的授權，這個叫沒有主權嗎？「如果你是這樣認知，那很可怕！」「坦白說你對兩岸的認知真的是脫離我們對現實的理解實在太遠了！」

郭正亮提到他的172字聲明，「面對現實落差，提出務實解方」，這才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

前民進黨立委郭正亮今（19）日宣布退出民主進步黨，聲明全文如下：「獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中。本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。郭正亮」