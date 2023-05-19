近年屏東潮州鎮公所積極推動地方觀光，2020年搭配潮州火車站百年慶推出「陽光小站」限定版紀念悠遊卡後，締造上千萬觀光產值，今年以賽神蝦為主題推出第2代卡也造成風潮，公所乘勝追擊將於6月搭上鐵路節推出第3代卡「屏潮連線」，盼再次刺激地方觀光，同時也行銷雙鐵旅行。

屏東潮州鎮公所2020年推出「陽光小站」限定版紀念悠遊卡，締造上千萬觀光產值，今年將於6月搭上鐵路節再推出第3代卡「屏潮連線」，行銷雙鐵旅行。（謝佳潾攝）

潮州鎮公所主任祕書王建元指出，潮州鎮是全屏東人口數第2大的鄉鎮，不僅有一等火車站，目前還有14個YouBike站點，完美的大眾運輸接駁，非常符合時下最流行的低碳雙鐵旅行，而公所早在2020年就以「雙鐵」為主軸行銷潮州，以出品限定版紀念悠遊卡來推動在地觀光。

王建元指出，2020年恰逢台鐵潮州車站100周年，因此與台鐵合作舉辦「2020風潮映像－潮集陽光百歲驛站」活動，並順勢推出「陽光小站」限定版紀念悠遊卡，沒想到不僅造成風潮也締造錢潮，公所就此更肯定潮州觀光的發展走向。

王建元說，因公所的文宣品只送不賣，民眾需要在地消費滿千元才能兌換，而該悠遊卡有紀念性又實用，民眾都搶著在地消費好兌換，當時印製的1萬5000張全數兌換完畢，締造破千萬的地方觀光產值，每個商家都笑呵呵。

他還說，悠遊卡的觀光效益不僅如此，後來在網購平台上還看到「陽光小站」喊價到1500元，實在出乎意料。公所在推出首代紀念悠遊卡、成功促進地方經濟後，今年在賽神蝦時也趁勢推出第2代紀念悠遊卡，萌蝦圖案的悠遊卡如預期般再次造成風潮，民眾在活動現場需購物集點兌換，而當天就被兌換2000張，後續更是詢問不斷。

對此，公所又乘勝追擊，將在6月鐵路節推出第3代卡「屏潮連線」，王建元表示，這次是與屏東市公所合作的活動，將於6月10日帶著民眾搭乘火車，從屏東站一路駛進潮州鐵道文化園區的「南方小站」，帶大家看見潮州低碳雙鐵的觀光魅力，同時也解決遊客假日難停車的困擾。

王建元說，「屏潮連線」共印製6000張，除活動當天發送外，之後還會藉由其他活動亮相，請有興趣的民眾敬請期待，此外，公所有計畫請縣府擴展潮州YouBike站點至30餘站，公共單車的短距離換站有助觀光發展，公所也會努力開發舊部落故事亮點，作為設站基礎，強化觀光量能。

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