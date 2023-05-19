曼尼高19日拿下23分、11籃板、5助攻與6抄截的全能演出，搭配楊敬敏20分，新北國王在自家主場以103比84痛宰台新夢想家，率先搶下季後賽首輪第1勝，接下來G2將於21日續在新莊體育館進行。
除了曼尼高和楊敬敏，躲過家暴案件危機繼續上場的戴維斯，也替補拿下14分、7籃板，蘇士軒11分；夢想家以麥卡洛17分、22籃板表現最佳，吉爾貝克14分、12籃板，但本土球員得分全都沒有達到雙位數。
曼尼高19日拿下23分、11籃板、5助攻與6抄截的全能演出，搭配楊敬敏20分，新北國王在自家主場以103比84痛宰台新夢想家，率先搶下季後賽首輪第1勝，接下來G2將於21日續在新莊體育館進行。
除了曼尼高和楊敬敏，躲過家暴案件危機繼續上場的戴維斯，也替補拿下14分、7籃板，蘇士軒11分；夢想家以麥卡洛17分、22籃板表現最佳，吉爾貝克14分、12籃板，但本土球員得分全都沒有達到雙位數。
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