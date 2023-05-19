中信兄弟與富邦悍將「金控大戰」3連戰最終戰上演投手大戰，鄭浩均主投6.1局沒被敲安、無失分，與接手的謝榮豪、吳俊偉、呂彥青聯手完成中職史上首次「接力無安打」比賽，也是中職例行賽第11場「無安打」比賽，以3比0奪下近期3連不敗。

鄭浩均與江少慶此役頻頻展現K功，鄭浩均前3局讓富邦9上9下，直到4局下王正棠因二壘手失誤，讓對手首度踏上壘包，之後又保送范國宸，形成一、二壘有人，但他最後三振掉林哲瑄，5、6局又讓富邦3上3下。

7局下鄭浩均續投，被首棒打者蔣智賢敲出中外野深遠飛球，岳政華退到全壘打牆前上演美技接殺，最後因用球數已破百，投手教練王建民上場換投，最終繳出6.1局投出7K、無安打、無失分好投，帶著勝投候選人資格退場，並獲得兄弟球迷熱烈掌聲。

鄭浩均退場後，接手的謝榮豪、吳俊偉、呂彥青同樣壓制富邦打線，最終聯手「接力」完成無安打比賽，成為中職史上頭一遭。

江少慶此役用球數十分精簡，5局投完僅用67球就飆出8K，最後用97球投8局、失1分，飆出10K追平生涯單場最多三振，無奈打線遭到封鎖，本季第5場優質先發卻吞下本季第3敗。