李翊君「三五好友」演唱會今（19日）在台北國際會議中心登場，不僅邀請國光劇團合作，劇校畢業的她，事前費心錄製畫上京戲妝容的影片，昨透過大螢幕播放，李翊君以深厚唱功詮釋京劇曲風的新歌〈蘇三起解〉，一出場就令滿場3000位歌迷驚喜連連，李翊君感動說：「這麼多年我一直有個夢想，就是希望能把京戲和流行音樂結合，終於實現了。」

李翊君今載歌載舞為粉絲獻上完美演出。（粘耿豪攝）

李翊君一如既往送上眾多經典歌，更豪砸重金打造硬體設備，為了呈現不同以往面貌，這次加了更多雷射燈光，她昨特別跟現場觀眾道歉：「也許雷射會不小心射到你們，跟大家說聲不好意思，為了完美效果，希望大家體諒。」

李翊君今載歌載舞為粉絲獻上完美演出。（粘耿豪攝）

她還自我突破挑戰跳舞，誠意十足，而圈內好友張小燕、方芳芳、金瑞瑤、郭子乾、葉歡及周治平等人也到場力挺，李翊君興奮說：「剛剛一出場我就看到，我的演唱會有史以來最大牌巨星坐在台下，謝謝小燕姊。」

香奈兒今送上長笛演奏。（粘耿豪攝）

李翊君中場獻唱〈再回首〉、〈雨蝶〉等歌後，女兒現身送上長笛演奏，香奈兒說：「前幾次的演唱會都帶來唱歌跳舞，這次是第一次有完整的長笛演出，自己也是主修長笛，今天會想帶來自己最熟悉的表演，是希望像媽媽表演京劇一樣，呈現從小到大學習的東西，希望大家喜歡。」一翻告白令人感動。