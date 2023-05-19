發跡於英國曼徹斯特的傳奇獨立樂團「史密斯樂團」，成立於1982年，在80年代紅極一時，後經歷5年的樂團活動期，在1987年因團員不合正式解散。樂團雖解散，但歌曲的影響力延續至今，2009年的電影《戀夏五百日》因是女主角「夏天」最愛的樂團，而讓「史密斯樂團」重新回到大眾眼中，今（19日）傳出貝斯手安迪洛克（Andy Rourke）因胰腺癌過世，享年59歲，令歌迷不勝唏噓。

「史密斯樂團」有4名成員，由主唱莫里西跟吉他手強尼馬爾為核心人物，後加入貝斯手安迪洛克及鼓手邁克喬伊斯，最終團體解散也是因為兩位核心人物理念不合。安迪洛克跟吉他手強尼馬爾在求學時代就已經是很好的朋友，甚至在樂團解散之後也同樣是人生的摯友。此次安迪洛克逝世的消息也是透過強尼馬爾公開，強尼馬爾在訃文當中悼念好友，並表示安迪長年身受胰臟癌之苦，而他在音樂上的才華獨一無二，他永遠會被摯友及家人銘記在心，也希望大眾給予他們一些隱私。

「史密斯樂團」以主唱溫柔的嗓音還有樂團奇特且孤獨的旋律，在許多文藝青年心中扎根，他們甚至被稱為80年代的音樂良心。在2009年的電影《戀夏五百日》之中，女主角夏天在電梯裡面聽著史密斯樂團的歌一幕也成為電影最經典的一幕。