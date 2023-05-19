人氣Youtuber陳彥婷和老公「巨人」育有1子「黃金」，經常分享親子生活。近來她在社群平台透露2歲大的兒子染上腸胃炎，導致喉嚨破洞，並引發結膜炎，經過一個禮拜，原以為大病初癒，未料昨(18日)兒子不斷咳嗽，咳嗽聲明顯不對勁，趕緊帶小孩去掛急診，並透過自身經驗提醒其他家長，罹患腸胃炎後，病毒仍在身體裡，且根據每位小孩的體質有不同的症狀，絕對不能輕忽。

上星期適逢母親節，但對陳彥婷來說，看著罹患腸胃炎的兒子只覺得水深火熱，想不到後來主要症狀都消失了，18日兒子卻無預警猛咳，憶起去年他曾因呼吸道融合病毒而住過院，果然被急診室告知得住院，好在兒子吸完呼吸管擴張劑後，體力恢復了不少，還能童顏童語地對醫師說：「謝謝醫生！我好勇敢」，讓陳彥婷頗感欣慰：「沒錯！我們會好起來的！」

另外，陳彥婷也在社群抒發為人母親的心聲，表示如今很能體會媽媽口中「等妳當媽媽就知道了」這句話的真實涵意，無奈表示：「玩起來的時候希望安靜，太安靜又覺得在搞事情，生病的時候又希望動起來，就是非常矛盾的心情。」

網友們則對陳彥婷的小孩加油打氣，紛紛留言：「這次腸病毒真的很強！你們太辛苦！要多保重身體」、「看到他說自己好勇敢，莫名的覺得鼻酸，金金要趕快好起來」、「口罩解禁後真的大爆發耶，我們班整個停課～然後整個學校也停」、「小孩生命真的累，大人也要保重」、「彥婷跟巨人辛苦了」、「祝早日康復！」