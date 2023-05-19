中市18歲5億身價賴姓高三生，與夏男登記結婚2小時後離奇墜樓身亡。賴母今天出面控訴，賴疑因5億遺產奪命。律師林瓊嘉表示，台灣成年年齡18歲，就可登記結婚，此案遺產由配偶繼承1／2、父母共繼承1／2，除非可證明配偶有謀財害命等不法行為，配偶才會喪失繼承權。

賴男家屬指控，賴男墜樓身亡疑因繼承上億遺產奪命，圖為賴男照片。（民眾提供）

賴母在律師及議員陪同下，出面指控18歲兒子才剛考上大學，繼承市價5億億房產，因處理房產問題只與代書助理夏男見過2次面，夏在5月4日上以教導處理房產為由帶賴出門，傳出登記兩人結婚後，兒子在夏家墜樓身亡，就再也回不來了，完全無法接受，質疑兒子因上億遺產而遭殺害。

林瓊嘉表示，台灣成年年齡為18歲，就可登記結婚，台灣同性婚姻已合法化，在遺產繼承方面，由配偶與父母共同繼承，此個案由配偶繼承1／2、父母共繼承1／2，除非可證明配偶有謀財害命等不法行為，才會喪失繼承權。

林瓊嘉強調，政府下修成年年齡為18歲美意，可能出現國情不同的影響，台灣青少年的教育仍以升學為主，比較缺乏生活自主等能力，被迫承擔法律責任，相對也會帶來包括理財、道德等風險，恐怕也難以臆測。

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