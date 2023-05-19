據外媒報導，正在日本廣島召開的7國集團（G7）峰會公報已擬具草案，透露出7大工業國將與中國開展建設性的穩定關係，不阻礙中國經濟進步與發展，確認台海和平穩定的重要性，維持一貫的「一個中國政策」立場沒有改變。

據《路透》報導說，G7公報草案指出，鑒於中國在國際社會中的作用和經濟規模，有必要與中國合作，「我們的政策方針不是為了上傷害中國，也不尋求阻礙中國的經濟進步和發展。」

草案說，一個不斷發展、遵守國際規則的中國將符合全球利益。G7成員國準備與中國建立建設性和穩定的關係，同時從他們的國家利益出發採取行動。G7國家不是要脫鉤或閉關鎖國，他們認識到經濟韌性需要去風險和多元化，將減少對關鍵供應鏈的過度依賴，打擊非法技術轉讓或數據洩露等惡意行為，並將培養抵禦經濟脅迫的能力。

草案表示，G7成員國繼續更嚴重關切中國東海和南海局勢，強烈反對任何以武力或脅迫改變現狀的單方面企圖，「我們確認台海和平穩定的重要性」，G7成員國在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括一貫的「一個中國政策」。在南海問題方面，中國在南海的擴張性海事主張沒有法律依據，反對中國在該地區的軍事化活動。

在俄烏戰爭方面，G7公報草案呼籲中國向俄羅斯施壓，要求其停止對烏克蘭的軍事侵略。

草案還提到，G7不會過度限制貿易和投資，但是要保護可能被用來威脅國家安全的少數先進技術。

報導說，G7領導人在日本廣島召開為期3天的峰會，會議將於周日（21日）結束，公報最終版本預計屆時發佈。