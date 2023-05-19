男星明道憑著電視劇《王子變青蛙》爆紅，之後更以初代「偶像劇一哥」身分到大陸闖蕩，展開不同戲路後也積攢不少人氣，戲約不斷。明道最近不只有新作品還活躍於綜藝節目，沒想到在節目中大方承認與陳喬恩曾經互看不順眼，並指出女方脾氣差，讓現場眾人都驚呼連連。
大陸人氣綜藝節目《萌探探探案》最近一集引起網友熱烈討論，明道在節目上重新扮演《王子變青蛙》男主角「單均昊」，還在設計的橋段中，認了在拍攝《王子變青蛙》時，與飾演女主角的陳喬恩的不合傳聞，直言兩人互看不順眼，讓在場所有人都十分震驚。
不過，明道隨後補充說，他與陳喬恩的確一開始處的不好，直到在一場戲時，陳喬恩想檢查表演得如何，他直接肯定地回覆，「不用了，剛剛那個有了」，這簡單的對話意外讓兩人破冰；而明道也坦言，「那時候覺得她（陳喬恩）脾氣很差，時間一長也就習慣了」，兩人變成好友，到大陸也曾合作古裝劇《王的女人》。
其實明道與陳喬恩破冰後，兩人每年至少都會約一次吃飯聚會，也是在演藝圈工作後難得的好朋友；節目來賓古力娜扎也說，前幾日才看到明道和陳喬恩一起吃飯的消息，沒想到兩人真的不合過。
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