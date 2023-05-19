三峽警分局長許城銘聽到同仁執勤英勇受傷，凌晨立刻趕往桃園聖保祿醫院探視。（圖／警方提供）

林男破壞房屋柵欄及窗戶後，闖入鶯歌福德五街一處頂樓。（圖／警方提供）

新北市三峽警分局鳳鳴所巡佐紀泯豪今（19）日凌晨獲報轄內有陌生男子闖屋踹門，危害住戶安全，他帶著警員陳懷恩前往查看，發現男子正是幾天前用同樣手法闖屋的林姓男子，員警請他下樓，他佯裝配合，卻在下樓時拔出短刀攻擊員警，紀姓巡佐左後腹部遭刺一刀，仍英勇與犯嫌扭打，最後靠著警員陳懷恩拿出辣椒水噴灑，並通報警力支援，順利將犯嫌制伏。

警方調查，有多項前科的林男戶籍在雲林，卻居無定所，經常出沒在桃園及鶯歌一帶，這個月14日下午民眾報案有陌生男子長期佔據住家頂樓，員警前往察看，發現林男破壞房屋柵欄及窗戶後，闖入鶯歌福德五街一處頂樓，把頂樓當自家一樣長期佔據，吃喝拉撒都在頂樓，員警根據屋主控訴，依刑法竊佔、侵入住居及毀損等罪，將他帶回偵辦。

但林男移送地檢署釋回後，仍舊跑回鶯歌地區，這次他跑到上次竊佔屋處的隔壁踹門，員警接獲報案前往查看，巡佐紀泯豪一眼就認出是上次同樣的闖屋怪客林男，於是要他配合回派出所接受調查。

林男佯裝配合就在下樓時，突然暴起拿出預藏短刀，朝巡佐紀泯豪刺去，員警發現後上前與他扭打搏鬥，但仍遭他用短刀朝左後腹部刺了一刀，由於林男力氣相當大，刀柄與刀身瞬間分離，警員陳懷恩見狀也拿出辣椒水朝林男噴灑，林男拔腿逃逸，跑不到50公尺就被趕來的支援警力壓制在地逮捕。

巡佐紀泯豪被刺傷後，仍英勇與林男纏鬥，被救護車送往醫院時，仍不忘關心怪男被逮到沒，直到聽到同事告知已被逮捕，他才放心，負責盡職的態度，令人動容，三峽警分局長許城銘聽到同仁執勤英勇受傷，凌晨立刻趕往桃園聖保祿醫院探視，經過醫師以電腦斷層掃描，確認並沒有刺傷腎臟等器官，僅需縫合後即可出院，才放下心中大石。

英勇緝凶的巡佐紀泯豪（50歲）是警專警員班140期結業，過去曾擔任過三峽警分局三峽所、二橋所及湖山所等派出所的巡佐，各項刑案績效卓著，經驗豐富，這次派任鳳鳴所巡佐，深受同事肯定，另警員陳懷恩（23歲）則是警專38期畢業，就分發到三峽警分局服務，初生之犢，看到學長負傷也奮不顧身上前幫忙。三峽警方將這名刺傷員警的林男依刑法妨害公務、傷害等罪移送新北地檢署偵辦，同時也要擴大追查他是否涉及闖空門等犯行。