桃園市觀音區台61線草漯路段，19日受短延時強降雨影響，南北向側邊道路淹水，原本今日傍晚雨勢趨緩，2側道路水都已經退去並開放通行，豈料今晚又接獲民眾反映「水又淹起來了！」且道路旁農田與防風林都淹水。公路總局第一區養護工程處中壢工務段表示，將持續管制該路段通行，提醒用路民眾改道。

台61線草漯路段原今傍晚雨勢趨緩，2側道路水都退去並開放通行，豈料晚間又接獲民眾淹水通報。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

市議員許更生接獲民眾反映，台61線草漯路段今日晚間約8時又爆淹水災情，淹水高度約腳踝至小腿高，約20公分高，當地民眾崩潰直呼「又淹了！」建議相關單位，盡速抽水處理。

台61線草漯路段19日晚間2度淹水，中壢工務段提醒用路民眾改道。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

中壢工務段今晚說明，今桃園受強降雨影響，傍晚台61線31.7公里處南下側車道周邊區域淹水，為保障行車安全，目前中壢工務段採保全進駐管制通行。行駛台61線南下平面車道用路人，請轉至保障一路後行駛桃31線南下。

台61線草漯路段19日晚間2度淹水，中壢工務段提醒用路民眾改道。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

中壢工務段提醒，因臨時強降雨易造成開車視線不佳，請用路人小心慢行，並遵循現場指揮人員指示改道，行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。