澎湃新聞19日報導，大陸國家金融監督管理總局領導班子成員出爐。大陸人社部網站19日消息，大陸國務院任免國家工作人員，任命李雲澤為大陸國家金融監督管理總局局長；任命曹宇、周亮、肖遠企、叢林（女）為國家金融監督管理總局副局長。

李雲澤此前已出任大陸國家金融監督管理總局黨委書記，而曹宇、周亮、肖遠企、叢林此前均為銀保監會副主席。國家金融監督管理總局在原中國銀保監會基礎上組建，作為國務院直屬機構，將統一負責除證券業之外的金融業監管。

就目前來看，國家金融監督管理總局的領導班子格局繼承了此前銀保監會的「一正四副」格局。

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤生於1970年9月，山東煙台人，在職研究生，中共黨員，現任二十屆中央候補委員。他曾長期工作於銀行系統，曾在建設銀行工作超過20年，後又出任工商銀行副行長。2018年9月，時年48歲的李雲澤出任四川省人民政府副省長、黨組成員，成為備受關注的「金融副省長」之一。2021年5月，李雲澤任四川省委常委，省政府副省長、黨組成員。2022年5月，李雲澤任四川省委常委，省政府副省長、黨組副書記。

曹宇出生於1963年，曾長期在大陸國務院辦公廳從事經濟金融領域政策制定和協調等相關工作，歷任國辦祕書局、祕書三局幹部，國辦祕書二局副處長、處長、副局長、局長。2014年12月任銀監會副主席、黨委委員。2018年3月任銀保監會副主席、黨委委員。

周亮也是一位70後官員，出生於1971年10月，湖南永州人，經濟學碩士。1996年起，周亮先後在廣東省政府辦公廳、國務院體改辦、海南省委辦公廳、北京市政府辦公廳、中央紀委等單位工作，曾擔任中央紀委副祕書長，2017年12月赴任銀監會副主席。2018年3月任銀保監會副主席、黨委委員。

肖遠企出生於1966年，是銀保監會成立後首位內部晉升的副主席。此前，他先後任職於中國人民銀行、銀監會、銀保監會。銀保監會成立後，肖遠企任辦公廳（黨委辦公室）主任、風險長兼新聞發言人。2021年2月，任銀保監會副主席、黨委委員。

叢林出生於1969年6月，她於今年初從福建銀保監局局長升任銀保監會副主席，也是目前國家金融監督管理總局領導班子中唯一女性成員。她曾先後任原保監會法規部主任，銀保監會法規部主任，福建銀保監局黨委書記、局長。2023年1月，任銀保監會副主席、黨委委員。