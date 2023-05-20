這次事前未宣布的訪問是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來首度訪問中東，讓他有機會向該地區的領導人發表談話。在團結一致支持基輔方面，中東地區遠不如堅定的西方盟國。

澤倫斯基在推特（Twitter）發文表示：「抵達沙烏地阿拉伯。我將在阿拉伯聯盟（Arab League）峰會上發言。」還說他計劃與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）及其他領導人會面。

澤倫斯基比阿塞德（Bashar al-Assad）晚一天抵達紅海（Red Sea）沿岸城市吉達（Jeddah）。阿塞德政府2011年殘酷鎮壓民主示威者而導致內戰，敘利亞因此被阿拉伯聯盟停權，直到本月上旬才重返聯盟。

阿盟峰會於沙烏地阿拉伯舉行之際，沙烏地這個全球最大石油出口國正在中東和其他地區展示外交實力。

阿拉伯聯盟一名官員告訴法新社，是沙烏地阿拉伯邀請澤倫斯基，而不是阿拉伯聯盟。沙國官員則沒有立即回覆法新社的置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120519