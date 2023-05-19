民進黨台北市黨部以有人檢舉損害民進黨聲譽為由，醞釀將立委郭正亮開除黨籍。郭正亮今天(19日)搶先宣布退出民進黨。《中時新聞網》YT針對「郭正亮宣布退出民進黨！有不少網友就討論出了下一位可能離開的人選，大家覺得會是哪位呢？」進行調查，高達71％的網友認為是立委高嘉瑜，29％則選擇台北市議員王世堅。

《中時新聞網》YouTube針對「郭正亮宣布退出民進黨！有不少網友就討論出了下一位可能離開的人選，大家覺得會是哪位呢？」進行網路民調，截至19日晚上10點，約2.8萬人投票，71％的網友認為是高嘉瑜，29％則選擇王世堅。

網友紛紛表示，「這兩人的名氣跟能力，還有民眾的支持度，民進黨應該不會在大選前找他們麻煩。如果真的開除，必定會動搖綠的選民。現在保住席位都很艱鉅，不可能捨棄這兩位人氣擔當」、「希望兩位清流都能夠棄暗投明」、「高很聰明，如果要延續自己的政治之路，起碼會等民眾黨起來，才有離開民進黨的選擇；至於堅哥，政治之路已經差不多要結束了，離不離開似乎沒什麼太大的關係」。

也有網友認為，「不可能被開除⋯⋯主要是兩位的席次對黨很重要」、「這兩個都是平時幹譙，時間到了就會歸位的類型，綠營需要這種人來吸引中間選民，算是各取所需，短期都不會退黨的」。