蔡政府明日就任 7 周年，國民黨今( 19 )日抨擊，民進黨執政七年，人民只記得「七缺」，缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才，且政府「擋疫苗」民眾記憶猶新，錯誤的能源政策恐導致能源國安危機，而兩岸和外交也因為民進黨基於意識形態，一面倒、躁進挑釁的政策，導致斷交9個邦交國、台海兵兇戰危。對此，前立委沈富雄認為，民進黨上上下下都缺少熱情，出現「執政的倦怠症」，而民進黨自己的神主牌「反核」和「台獨」也都出現矛盾。

沈富雄今在政論節目《少康戰情室》中表示，七缺已經變成慢性病，是台灣人每天的日常，在民眾已經習慣的情況下，蔡政府還能有 40% 左右的滿意度，確實不算太差；沈富雄認為，若國民黨只靠黨中央攻擊「七缺」議題，想打贏 2024 選戰，勝算不大，一定要靠其他議題。

沈富雄也指出，執政黨最近上上下下，要選舉的、不選舉的甚至民意代表，都缺了一股熱情，這就是「執政的倦怠症」，不知道做甚麼、又覺得很無聊，不戰不行，但要戰又只是老調重彈。

沈富雄認為，民進黨的兩個神主牌已經出現空前的矛盾，一個是「反核」，過去民進黨反對核能，但現在好像又沒有那麼強烈反對，過去反核是因為「危險」，但現在又說是「乾淨」，到底要危險還是乾淨，神主牌就出現矛盾。

沈富雄指出，另一塊神主牌就是「台獨」，現在雖然強調說「我不台獨」，但仍有共機、共艦、無人機繞台；沈富雄反問，「這四年來，台灣謀獨有比以前更積極、更強烈嗎？」他認為，其實大陸也都是表面上在外宣、演戲，大陸會繼續找台灣麻煩，但其實都是在做給美國看，是把台灣這種危險的情況處理的不好。

沈富雄提醒，民進黨要非常小心，雖然賴清德的民調領先，但領先非常脆弱，未來被國民黨追上、超過都很有可能，而民進黨現在好像都使不出有效的反應，看賴清德最近很多發言，好像都很疲累的樣子。