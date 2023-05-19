台中一名18歲的賴姓高三生擁有5億房產，近日和夏姓地政士的兒子夏男登記結婚不到2小時竟突然墜樓，整起事件讓家屬覺得不單純，外界也好奇是否有謀財害命的可能。由於賴姓高三生身世背景並不一般，有律師提出5點解析，除非媽媽有和阿公結婚，否則媽媽沒有阿公遺產的繼承權，但若查出是夏男謀害高三生，媽媽可一人獨得高三生繼承的財產。

據了解，賴姓高三生繼承過世阿公（實為父親）5億元的房地產，並委由夏姓地政士處理，不料本月4日賴男竟然和夏姓地政士的代書助理，也就是其兒子夏男到戶政事務所登記結婚，接著2小時內賴男就墜樓身亡，夏男也被列為嫌疑人。

隨著事件曝光，賴男的身世背景也意外引發各界關注，根據2015年的一件法院判決記載，賴男是阿公和陸籍媳婦通姦所生，東窗事發後，阿公想將阿嬤和其他孩子趕出家門，見面時甚至還會辱罵或毆打阿嬤，然而，法官最後判決，整起事件必須全部歸責於阿公，駁回了他提出的離婚訴訟。

這件事情過後，阿公決定收養自己的「兒子」，多年來，屢次贈予財產給「兒子」，前後至少有超過30筆土地，也因此賴姓高三生年僅18歲就擁有至少5億元的房產。

律師王至德在臉書粉專《法老王 - 王至德律師》發文指出，整起墜樓事件共有5名關係人，分別是「阿公、爸爸、媽媽、高三生、代書助理」，王至德用5點法律解析如此複雜的關係。首先，爸爸先死，阿公後死，除非媽媽有跟阿公結婚，否則媽媽無論是否和爸爸離婚，都沒有阿公遺產的繼承權。

再者，阿公若有認領賴姓高三生，高三生就是以子女的地位繼承遺產，若沒有認領，高三生則是以「代位繼承人」的身分繼承遺產。

王至德指出，阿公遺產的可能繼承人有「阿嬤、高三生、爸爸」，若阿嬤仍活著且還沒和阿公離婚，也可以分得財產；而爸爸若還有其他小孩的話，則可以代位繼承，和高三生均分財產。

至於代書助理的部分，夏男跟高三生結婚即為其配偶，高三生過世後，因為膝下無子，遺產的第一順位繼承人是高三生的媽媽，也因此代書助理會跟媽媽平分高三生的遺產。最後，若調查結果發現是代書助理蓄意謀害高三生，再加上爸爸沒有其他孩子等因素，媽媽可一人獨得遺產。

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