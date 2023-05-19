在環境、社會、治理(ESG)浪潮下，永續發展為各企業經營新顯學，19由台北市趨勢研究文教基金會主辦，會計研究發展基金會協辦「科技變革產業工作坊」－營建落實ESG行動方案，由會計研究發展基金會董事長王怡心以「創造智慧好生活」揭開序幕。

本次工作坊以營建業為例，藉由了解國家政策法規、運用智慧科技、朝向建築永續，來落實2050淨零排放目標。

王怡心介紹ESG生態系七大行動方案，讓與會者了解我國淨零減碳政策；也說明企業可運用斜坡球體理論，透過上拉（永續策略）與止滑（公司治理、風險管理、內部控制）雙管齊下，達成永續發展目標，來創造產業價值新主張。

台灣證券交易所公司治理部副組長張少君說明永續發展政策與ESG資訊揭露。依據世界經濟論壇（WEF）全球風險報告指出，未來十年全球面臨最嚴峻的風險因子，以「環境風險」位居首位。對企業來說，董事會及管理階層是落實企業永續發展的重要推手。永續政策的落實對企業文化至關重要，ESG資訊揭露更要全面啟動。

「營建落實ESG行動方案」工作坊，以營建業為例，藉由了解國家政策法規、運用智慧科技、朝向建築永續，來落實2050淨零排放目標。(會研會提供)

「營建落實ESG行動方案」工作坊，還邀請到趨勢研究文教基金會執行董事費聿德、渥屋科技執行長林孟緯及台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）汪孟欣經理，分別從「認識ESG營建方案、建築智慧科技應用及綠色．健康建築認證」等議題，說明營建業永續發展實務運作情形，和參加者作經驗分享與意見交流。

王怡心提及，永續議題涵蓋的層面相當廣泛，需要結合不同領域專業人士努力，攜手打造臺灣健全的永續生態系。會計研究發展基金會負責訂定永續揭露準則訂定，也透過培育人才，可協助企業作碳盤查；此外， 持續舉辦相關研討會及課程，協助社會大眾對永續議題有更深入的認識。歡迎有興趣民眾瀏覽「ARDF EDU線上學院」學習網站（www.ardfedu.org.tw），獲取最新訊息、掌握永續動態。