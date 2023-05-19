中職上演史上首次「接力無安打」比賽！中信兄弟靠著鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青4投合力壓制富邦悍將，終場以3比0勝出。鄭浩均坦言7局下還想要續投，但為了生涯考量決定接受教練安排，他笑著說：「下場後就把炸彈丟給後面投手，每個下來都跟我說很緊張，很怕會破功。」

6局投完鄭浩均用球數已接近百球，教練團評估他此役對戰蔣智賢的結果，決定讓他7局下續投。總教練彭政閔說：「看他前2次對蔣智賢都是三振，有跟王（建民）教練討論，決定讓他繼續投，他也順利把工作完成，非常感謝他。」

解決蔣智賢後王建民上場換投，最終鄭浩均用104球投6.1局、無失分，接手的投手也沒被敲出任何安打，「恰總」說：「他的用球數太多了，再繼續下去可能要到150幾球，這樣就比較傷投手，讓他用最佳狀態去表現的話會比較好。今天不管是投打跑守每個環節都表現得可圈可點。」

鄭浩均則表示，前3局讓對方9上9下，一度想過「完全比賽」，「4、5局我們敲安後更想壓制對方，今天隊友很給力，接下很多nice play，努力守下每一球。」7局下被蔣智賢敲出中外野深遠飛球，鄭浩均當下抱著頭，擔心不只無安打破功，還是全壘打。

「當下真的覺得心已經涼了，擔心無安打比賽就此破功，好在今天逆風，我們運氣真的很好，怎麼被打都是死球，真的很感謝（岳）政華。」鄭浩均過去沒參與過無安打比賽，也是生涯首次「接力無安打」，「今天就是我們的日子，運氣都在我們這裡，我們所向無敵。」

中信兄弟呂彥青（右）。（鄭任南攝）