大陸女星范冰冰近日出席坎城影展，換上多套造型，霸氣再現紅毯女王氣場，成為鎂光燈焦點，而行程滿檔的她，18日又出席致敬女性電影人的晚宴，上半身鏤空露出半球，搭配白紗披肩，性感又仙氣的美豔模樣，引起熱議。

范冰冰穿上特別改款設計定制的禮服出席晚宴，胸前僅有水鑽遮重點部位，渾圓雪乳若隱若現，外罩白紗披肩，頭上戴著兩片巨型頭飾，高貴性感又不失仙氣的造型，驚艷網友，紛紛留言狂讚「真美神降臨人間」、「范冰冰秒了全世界 」、「范冰冰到底是怎麼生的？怎麼這麼好看」、「在美貌這一塊我冰是真沒輸過」。

不過有部分網友卻認為她造型大翻車，看不懂她頭上兩片頭飾，酸她像蚌精，還認為禮服完全沒展現身材，反而顯得她腰粗，對此，范冰冰也高EQ在微博發文，「說什麼的都有，蚌精就蚌精吧…還有可能是青口貝，也就是貽貝…就你們都懂的吧…」。

據悉，范冰冰新推出的保養精華，裡面就有添加貽貝，間接替自己的產品打廣告，讓粉絲都直誇「明明是仙女好不好」、「蚌精也是最美的蚌精」、「你就是紅毯的神」。