日本股市持續上漲創下33年新高引起全球財經界高度關注，倒是日本的投資者對此一榮景提高了警惕意識。日媒引述財經專家指出，中國經濟從新冠疫情中復蘇程度不如預期，美歐加息造成衰退焦慮擴大，目前日股買氣旺盛來自於日企將受益於中國經濟重啟，一旦中國經濟復蘇疲弱，日股將失去成長的依靠。

《日經新聞》報導說，日本樂天投信投資顧問公司平川康彥部長表示，「中國經濟的復甦似乎沒有呈現出拉動全球的勢頭」，該公司因此減持了半導體和材料等業績容易受到海外經濟形勢影響的外需股，並進入警惕模式。此外，日經股價指數雖然在近期創下新高，自年初到3月末，中國業務權重高的日本企業股票的漲幅大大超過了日經平均股價指數，但目前股價觸頂跡象增強。

從去年底中國解除疫情防控措施後，外界對其對巨大市場迅速復蘇寄予厚望，這也成為日本股市利多的因素，日經股價指數在進入2023年後呈現出上漲趨勢。但中國經濟進入5月後似乎顯得後勁不足，5月11日公佈的4月居民消費者物價指數（CPI），大大低於市場預期並創下2年2個月以來新低，令市場震驚。5月9日公佈的4月貿易統計數據也相當疲軟。日興證券新興市場國家首席經濟學家平山廣太認為：「還不能説中國需求出現了好轉」。

三菱UFJ國際投信的首席基金經理石金淳認為，市場一直過度期待政府出動財政。2008年雷曼危機後，中國出台了大規模的經濟刺激政策。日本第一生命經濟研究所首席經濟學家西浜徹説：「這次如果誘發泡沫，可能會擴大收入差距，目前動作還比較小」

據QUICK FactSet統計， 在日經225指數中，日本國內銷售額佔比不到5成的「外需股」總市值較「內需股」高出25%，對指數的影響很大，傳統上日股就對全球經濟極為敏感，如果失去中國經濟復蘇落空，日股還能撐到何種程度不無疑問。