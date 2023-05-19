《小姐不熙娣》固定班底Pag日前爆料某女團出身的Kol有藝人病，開出離譜天價，雖未指名道姓，但從口型來看，網友猜測是指前「黑澀會美眉」斯亞(詩亞)，對此，詩亞表示已嚴重妨礙她的名譽，卻未收到任何道歉，讓她忍無可忍，19日在IG曬出報案單，表示已對Pag及留下惡意留言的網友提告，強調：「該捍衛自己的時候絕對不能妥協忍讓。」

詩亞表示因為Pag在小S主持的節目造謠中傷，使長期飽受憂鬱症折磨的她，病情再度加重，還得在螢光幕前不被粉絲察覺，但其實並不好受，因此這次決定捍衛自身權益：「她從來沒有想過亂說的話嚴重到可以毀掉一切，還有日後節目會不會再發我通告？會不會有廠商因為不認識我而不找我工作？會不會有不認識不了解我的人，覺得我就是她所說的形容的那樣子？而讓我沒有收入。」

同時，詩亞形容流言蜚語就像是一把無形的刀，讓人非常痛苦，並表示無法從Pag身上問到為何造謠的答案：「這就好像你去問一個隨機殺人犯，你為什麼要殺了我家人一樣，問不出答案也問不出所以然」，還會無所謂地回一句：「因為我想，因為我爽」，有問等於沒問。

對此，詩亞透露有粉絲安慰她放下，但她覺得沒有道理，直呼：「為什麼我被傷害了，放下的人是我？而不是那個傷害我的人被檢討，為什麼我被傷害了還要裝沒事？」文末，她也語重心長告訴大家言語是把雙面刃：「話語可以溫暖一個人，但也可以殺了一個人，希望大家都能在這個世界上溫柔的被對待。」