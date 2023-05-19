據了解，此次溝通會議是文化部、數位部聯手合作促成，電商代表有博客來、MOMO、PCHOME、樂天KOBO等四大電商圖書營業最高主管，主要由中華民國無店面零售商業同業公會秘書長發言。

出版業代表則為三大出版公協會理事長、常務理事與主要出版社，包括台北市出版商業同業公會理事長趙政岷、中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻、中華民國出版商業同業公會全國聯合會常務理事林柏村、中華民國圖書發行協進會理事長李再星等。

出版業主要提出5點訴求，包含1.請遵守圖書定價精神，不以大幅降折或變相補貼混亂市場，惡意破壞圖書銷售秩序；2.圖書銷售產銷事先溝通，並建立常態性公協會折扣秩序溝通平台，以創造讀者最佳消費體驗為依歸；3.不因通路價格競爭，惡意懲罰或隱藏下架作家作品等圖書資訊。4.尊重著作權、智慧財產權，平台不銷售盜版圖書；5.遵守合約精神，公平合理對待各出版單位。推廣閱讀風氣，尊重多元創作。