新北市第三消防大隊與蘆洲區公所、慈濟基金會合作， 16、17日兩日在蘆洲靜思堂辦理「112年第24梯次防災士訓練」，為期兩天的課程專注訓練於災害預防與應變技巧，內容包括防災計畫驗證與實作及基礎急救技術與訓練等14個小時課程，未來將成為新科防災士並投入鄰里社區第一線的災害防救作業。

蘆洲區長陳炳仲在結訓座談會上，特別致詞感謝參與受訓的學員積極參與2天訓練課程，順利取得新北市防災士的認證，將協助新北市極力推廣災防工作，最後期勉本期學員取得防災士認證後，可以發揮所學，自主性協助政府或防救災團體，依相關法令平時協助社區或工作場所防災執行整備工作、災時協助民眾採取應變及執行災後復原重建工作。

新北消防局第三大隊長陳志德表示，新北市自然災害類型多樣，加上現在氣候及社會結構變遷等因素，導致災害類型複雜化，社區的安全並非僅靠專業的消防人員，更需要社區民眾的積極參與。

他指出，今年本局預計將訓練產生3000名的新科防災士，而藉由防災士的培訓課程，希望能讓更多的民眾了解防災的重要性，並具備基本的應變技能。