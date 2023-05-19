台中市5億身價賴姓高三生，與夏男登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，家屬控訴，賴疑因此奪命，再爆賴、夏家從信賴委託身家到涉凶殺成仇。賴家委託律師許哲維今天指控，賴男擁有30筆房產，遍及中市山海屯區，但阿公生前全權委託代書夏父經手過戶，至今所有權狀都放在夏家事務所不歸還，將循法律途徑、寄存證信函催討，並質疑父子共同謀財害命。

據了解，賴男阿公很信任代書夏父，長期大批的土地、房產過戶、買賣，甚至身家全委託他經手處理，26歲夏男是代書助理。

許哲維指控，阿公今年4月下旬過世，生前陸續以贈與轉移過戶給賴30筆房產，目前市價約高達5億元，遍及中市山、海、屯區，主要集中在北屯區，但長期以來，30筆房產所有權狀都存放在夏父代書事務所。

許哲維說，賴母是全職的家庭主婦，完全不了解賴家房產及相關家產，也與夏父不熟，賴男為要回房產所有權狀，曾去事務所諮詢夏父，而與夏男有一面之緣，夏父以「放在事務所保險箱內最安全」為由，而未歸還。

後來，賴家辦阿公告別式，夏父帶夏男來捻香，賴男才第2度與夏男碰頭。許哲維說，事後，賴男要求歸還所有權狀受拒；賴母也指控，夏家父子在兒子往生後，從未聞問。

許哲維表示，準備寄發存證信函向夏父催討所有權狀，並以犯罪相關之物向檢察官聲請扣押。許哲維強調，賴母是單純全職家庭主婦，從未接觸賴家財產，且賴男是擁有數億家產獨子，家屬質疑，夏姓父子涉共同謀財害命。

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