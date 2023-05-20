日本共同社報導，七大工業國集團（G7）領袖峰會今天登場，東道主日本首相岸田文雄今晚指出，G7成員國一致認為台海穩定對區域和平至關重要。

共同社指出，儘管中國不排除以武力收復台灣的可能性，但G7成員國強調，他們反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的意圖。

據報導，岸田文雄今晚告訴記者，G7領袖已確定與中國對話以防止附近海域發生任何緊急情況的重要性。

岸田文雄表示，G7成員國一致認為，台灣海峽的穩定對區域和平至關重要。（譯者：陳正健）1120519