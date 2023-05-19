新北市五股明德路上的危險舊建築物，透過申請適用新北防災都更政策取得更新重建機會，在今（19）日舉行開工動土典禮，未來將更新為1棟地上11層地下2層的住宅大樓，建立更安全的居住環境；新北市都市更新處指出，截至今年4月底已核准19案防災案，新北市府為協助海砂屋社區重建，推出「新北挺安全方案」全額補助鑑定費用，讓有疑慮的民眾能減輕負擔。

五股明德路的防災都更開工案，重建基地鄰近德音消防分隊及水碓圖書館，基地面約為1326平方公尺，更新前為1棟3層2戶的加強磚造建築物，屋齡已超過50年，經新北市土木技師公會於2020年辦理建築物耐震能力評估後，屬於須立即辦理拆除的危險建築物。

為加速重建期程，申請人選定新北市防災都更政策，於2022年1月拆除完成地上建物後，新北市府以變更都市計畫方式，核予本案1.5倍基準容積獎勵，更新後將會有住宅單元78戶及一般事務所2戶。

新北市都市更新處長林炳勲表示，為持續推動危險建物重建，已於2022年9月1日發布實施防災都更2.0專案重建計畫，申請人除可循變更都市計畫方式執行外，另可依都市更新條例程序，讓已取得同意比率達九成以上或未同意戶僅剩1戶的都更案經審議核定後限期重建，海砂屋或耐震能力不足(ID值小於0.35)的建築物都可以申請。

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