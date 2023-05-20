台灣四面環海，針對海域及河域救援應有相對的專業裝備，來保護消防人員的安全並提升救援效率，本月19日有業者捐贈潛水防寒衣給新北市消防局，總計捐贈水上乾式救援服10套及水下乾式救援服13套，共約60多萬元。

業者劉建茂表示，有感於水域救援的重要性與時俱增，因緣際會下了解到滬尾消防分隊為新北市消防局獨有的水域救生分隊，為感恩消防人員救災工作的辛苦及其認同消防同仁安全優先之概念，與分隊洽談後，決定捐贈水上乾式救援服10套及水下乾式救援服13套約60多萬元，期盼消防局展現積極投身救災救溺的工作，也藉此發展社會公益事業及貢獻一份力量。

新北市消防局局長李清安表示，感謝劉建茂服務鄉梓及仁慈為懷的精神，為消防救災工作提供救災裝備利器，同時也造福淡水區市民，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，此次為人民生命財產安全出一份力，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多民眾關心救災救溺安全之問題，新北消防也將持續貫徹維護本市公共安全的決心，使市民真正獲得安心居住的安全城市。