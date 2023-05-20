你知道嗎？你的收入可能會受到交友圈收入的影響，這是根據一項科學研究所得的結果！該研究分析了肥胖在人與人之間傳播的性質與程度：如果你有朋友變胖了，未來的2至4年內，你的體重增加的機率將高出45％；而且更令人震驚的是，如果你朋友的朋友變胖了，你的體重增加的機率同時會增加20％，意即不認識朋友的朋友也同理可證。

針對這樣的研究結果，不妨進一步反思自己的金錢觀念，也趁此機會好好檢視自己的交友圈、問問自己：「我最要好的朋友（以及他們的朋友）正在順利累積財富嗎？他們抱持著正向信念嗎？還是他們只想當大環境下的受害者？」最關鍵的重點在於，培養累積財富的信念、與相同信念且努力實踐的人互動往來。

學會「嬰兒學步致富法」讓你成為平民千萬富翁

當你愈忙愈窮、帳單永遠付不完時，也不用奢想成為有錢人！但是實際真的是這樣嗎？在《有錢人和你不一樣的致富紀律》一書中，作者 戴夫・藍西 （ Dave Ramsey）一語道破：千萬富翁不必是擁有超高報酬率的投資人，但是一個「持續投資」的投資人，而持續投資的前提就是「你必須是一個沒有債務的投資人」。

戴夫・藍西並以「嬰兒學步致富法」，一步步的教導理財小白，如何透過理財而讓自己成為平民千萬富翁：所有的理財都是從存錢開始的，先存下緊急預備金之後，開始理債，像是還清房貸等債務，才能有閒錢投資，「不論過去財務狀況有多糟，沒有好學歷、好薪水、富爸爸，只要找對方法，你也可以擺脫月光族、青貧族、貸款債務……，從一無所有變身有錢人！」。

所謂的「嬰兒學步致富法」有7大步驟：

步驟1、準備緊急儲備基金：人生總有突發事件，只要活著就遲早會遇到壞事，需要有一把保護傘。

步驟2、清償房貸之外的債務：最強大的財富累積工具就是本業收入，不再把錢拿去繳信用卡帳單、學貸及車貸，才會有閒錢投資。

步驟3、建立充足的緊急儲備基金：運用於緊急手術、失業或是汽車房屋維修等，避免又再次陷入債務困境。

步驟4 、長期投資：富人只是普通的投資人，固定每個月、每年或是每10年進行投資，能承受短期波動，不會計算市場時機或聽信股市名嘴意見。

步驟5、存妥兒女的學費：無法保證孩子必定會上大學或順利畢業，但自己一定會退休，在不犧牲退休金的前提下，不用學貸也可取得學位。

步驟6、節省利息，盡早還清房貸：67％富人在12年內還清貸款，只要有機會就多還一點，可節省高額利息。

步驟7、過好沒有債務的人生。