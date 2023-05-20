總統蔡英文預告台灣將成立碳權交易所，永豐餘、華紙、農林等擁有大片林地的「碳權概念股」瞬間暴紅。「台灣碳交易之父」李堅明則透過與全家合作「負碳便利商店」，打造碳權交易應用雛形，幫助民眾從日常生活中認識並擔負起「個人社會責任」。

走進台北大學三峽校區附近的全家便利商店，裡頭有一個專屬貨架，上頭擺著近20款飲料、泡麵、礦泉水，全部號稱「負碳商品」。食品廠整條供應鏈，從原料取得、運輸到生產，全都要使用到電和化石燃料，會產生碳排，這些飲料、泡麵頂多做到減碳，要如何達到「負」碳？

台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會理事長李堅明解密，目前要達到負碳有3種方式，一是從工程的角度，例如碳捕捉、碳封存等負碳技術；二是用自然的方式，如種樹，植物行光合作用可吸收二氧化碳。最後一個方式，是從社會科學的角度，「拿碳權來抵換！」如果用來抵換的碳權高於製造過程的碳排，就可稱為負碳商品。

於是，全家「負碳商品專區」上，專挑有碳足跡標籤的產品，可以知道整個製程排了多少碳，而李堅明主持的北大低碳社會計畫，再向獨立的國際碳權機構黃金標準（Gold Standard）購買碳權，將產品製程的碳足跡給抵換掉，所以大家熟知的麥香紅茶、黑松沙士和可口可樂等，在這貨架上就變身成了負碳商品。

而這也是近期熱門的碳權交易，小小的應用雛形。隨著全球邁向「2050淨零排放」，各國開始實施碳排放量管制，以歐盟為例，是採總量管制方式，根據不同產業別，配給不同企業碳排放的額度，企業的碳排放如果超過額度，可以花錢從碳交易市場購買碳權，來彌補超額的排放。

「先不談減碳，光是取得碳足跡標籤這件事，環保署從2010年開始推動至今，已經長達13年，目前國內取得碳足跡標籤的商品品項卻還不到1000件，而且多數人根本不認識、也不重視。」北大低碳社會計畫希望一步步引導鼓勵民眾去支持購買低碳商品、實現低碳消費，廠商才能有更多誘因，積極執行各種減碳計畫。

李堅明以全家負碳便利商店作為實驗場，鼓勵消費者從日常生活中認識、選購負碳商品，全家則提供優惠，讓購買負碳商品的消費者可累積碳資產，累積到一定門檻可兌換超商折價券，提供誘因讓消費者參與低碳行為這件事。

全家負碳便利商店自2019年開幕第一家至今，到現在已擴張到5家店；到全家購買負碳商品的會員，也累積超過1.2億噸的碳資產。

「要真正達到淨零排放目標，根本還是要回到人的行為。」李堅明直言，過去大家沒有意識到碳排對環境的影響，造成過度消費，對環境帶來很大破壞，現在要走向淨零，消費者的行為必須改變。

因此他主張，除了「企業社會責任」（CSR），現在應該要開始推廣「個人社會責任」（Personal Social Responsibility，PSR），「每個人都應該有一本碳帳戶。」最終，消費者還是得承擔起減排的責任，願意多花一點錢去買減碳商品，才能反推廠商更積極減碳。