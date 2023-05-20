華爾街傳奇投資者、金融巨鱷索羅斯戰友朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）提醒投資人，史上最大的資產泡沫即將迎來大結局，應該提早做好準備，保留資金透過「硬著陸」的機會，以低廉的價格買進優質資產。

儘管從去年開始，美國聯準會採取激烈升息策略，消費者景氣出現反轉，全球經濟也面臨衰退危機，但朱肯米勒認為，泡沫還沒有因此消散，「它持續了10年、11年，就會迎來大結局，如果泡沫不冷卻就會破裂，對經濟造成衝擊。」

朱肯米勒提到，太容易被操控資產泡沫，往往伴隨著最糟糕的經濟結局，「保持低水位與開放的心態，如果我們出現硬著陸，就會出現千載難逢的機會，我不希望現在就把錢花光。」

朱肯米勒建議投資者應該拉高持有現金的比重，以應對隨時可能出現的硬著陸，並藉此機會用低廉的價格買進優秀資產。

朱肯米勒看好人工智慧與生物科技的未來機會，「我認為人工智慧是非常非常真實的，它的影響力完全可以媲美網路，但這或許是一次硬著陸的機會，就像當年的網路泡沫，是一個絕佳的機會。」