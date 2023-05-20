特斯拉執行長馬斯克2022年開啟價格戰，刺激同業跟進、電動車銷量大成長。據EV-Volumes、LMC Automotive等機構統計，去年純電池（BEV）、插電式油電混合車（PHEV）共賣出1052萬輛，占整體車市10%，「超過千萬輛、市占超10%」絕對是電動車重要的里程碑。2022年電動車年成長率高達55%，與全球車市的年衰退0.6%形成強烈對比。

特斯拉的降價策略，除了鞏固在電動車的制霸地位，掀起產業淘汰賽，拿不出成績的新進車廠被踢出戰場。例如鴻海投資1.7億美元（約50億元台幣）、持股19.3%的美國Lordstown（LMC），生產進度不順，在那斯達克交易所掛牌的股價又低於一美元，若未獲注資，LMC和鴻海的合作關係可能生變。

《財訊》報導指出，觀察各企業的股價變化，更是融合了市場的殺戮、執行長的風格、股東的決策，領先呈現多元風貌。馬斯克在2022年3月進入推特董事會，4月14日宣布想以「裡裡外外的家當」440億美元收購，市場也猛然意識到，這位「鋼鐵人」執行長，除了電動車、太空事業，還要跨入社群媒體。馬斯克真能面面兼顧？影響特斯拉股價的頭號因素，不是電動車銷量，而是推特。

沒想到，九月推特收購案接近尾聲時，馬斯克再拋出特斯拉降價，至今在美國降價六次，平均降價幅度超過10%。今年4月的第1季季報顯示，營收233億美元，年增24%；營業利益率降至11.4%，為兩年來的低點；營業利益27億美元，年減26%，顯現殺價競爭的衝擊。但汽車產量和交車量分別增加44及36%。

根據《財訊》報導，在財報會議上馬斯克表示，特斯拉有獨特的實力以「零利潤」的價格賣車，然後靠著自動駕駛軟體來賺取龐大利潤，簡單講就是「吃軟不吃硬」，目前其他車廠還無法獨立出售自駕軟體，以此作為競爭武器。

不過，在燃油車打滾多年的車廠，也不是吃素的。電動車的全球銷量排名，2022年龍頭是中國的比亞迪，賣出185.8萬輛，年成長211%。2023年第1季營業額達人民幣1202億元，年增80%；淨利41億元人民幣，年增411%。比亞迪董事長王傳福從電子零件創業起家，在電子業與鴻海創辦人郭台銘纏鬥十餘年，跨足汽車業更是大放異采。