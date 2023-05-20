前立委郭正亮昨（19）日聲明「道不同，不相為謀」，正式退出民進黨。而在正式退黨前，郭正亮就曾說過，他已不是民進黨的黨員，並且透露，他會與民進黨越走越遠的原因，是因2021年蔡政府不願就採購BNT疫苗一事，與上海復興接觸。

郭正亮退黨聲明提到，獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由，開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中。本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

郭正亮今年1月曾被控操作「疑美論」，當時就有民進黨基層呼籲，應當要開除他的黨籍，郭當時在政論節目《新聞大白話》反問，他主要批評的，是為何蔡政府要買佈雷車、要把台灣的兵力結構改成烏克蘭式的？以及兵役延長的相關議題，「質疑這些就不行？」，並指出，他已不是民進黨員，不會再參選了，要大家不用緊張。

此外，衛福部長薛瑞元在去年11月九合一大選倒數期間，聲稱民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值高，是因為擋了疫苗掮客的財路時，郭正亮當月21日也曾在中天政論節目《大新聞大爆卦》砲轟薛「胡說八道」，並稱由於熟悉疫苗採購細節，他就是在2021年蔡政府不願與上海復星接觸的那段時間，開始對民進黨反感的。