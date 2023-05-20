信義房屋新莊新泰店專員闕瑞晉曾經是志願役軍人，當年因為家中經濟需求轉任志願役，在任期屆滿後便決定退伍。面對職涯大海，深信自己可以發揮更大價值的闕瑞晉毅然決然投入了房仲行列，憑藉著部隊訓練出的抗壓性，讓自己在陌生的業務領域開創一片天。

闕瑞晉在部隊服役4年，一開始因為家中經濟需求，才在義務役服役期間轉任志願役，因此原本就打定主意任期一滿就退伍。在特殊勤務單位的闕瑞晉，離營前思考未來方向時，認為自己不像其他軍種有特定專長，唯一有賺錢機會的便是業務職。在一番打聽之後，闕瑞晉選擇加入親友以及網路討論形象與風評俱佳的信義房屋，就此開啟房仲人生。

菜鳥時期每天向外跑，不放過任何機會，曾有同一戶拜訪近10次才獲得委託；也碰過單一物件帶了近百組看屋，雖出價者眾卻卡在舉棋不定的屋主而遲遲未能成交，最後闕瑞晉憑藉鍥而不捨的在屋主與買方之間居中協調、溝通，促成雙方皆大歡喜的成交。

加入房仲業辛苦嗎?闕瑞晉表示當然辛苦，但覺得自己沒有特殊技能，若想要贏過別人就必須要投入更多，在全然陌生的領域只能花時間耕耘、克服壓力。闕瑞晉表示，部隊經驗磨練出的抗壓性以及轉換心情的功力，以及服務後期勤務需要服務高階長官、因而有高層互動的經驗，練就出一身不怕生、敢聊天的功力，成為跨行最佳的助力；加上公司教育制度完善，入門師傅與學長姊不藏私的照顧與教導，甚至有行程會主動帶上新人，讓闕瑞晉在感受滿滿被疼愛的環境裡逐漸茁壯，在新人第一年就拿下區內第一的好成績，更進一步晉升百萬經紀人的行列。

闕瑞晉以退伍過來人的身分給有意離營的袍澤建議，如果對業務工作不排斥，推薦學長、學弟們加入房仲業；因為房仲業起步不難，不像其他類別的業務一開始可能需要依靠周遭親友的人情，只要肯衝、敢闖，就有機會發光。此外，也要選擇有制度、有完整教育體系且自己認同理念、正派的品牌，讓自己不僅能是符合讓自己能擁有紮實的底子與資源，放心向前。