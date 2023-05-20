台中一名7旬婦人控訴，丈夫退休前長期在陸工作，婚後多度外遇從未感到愧疚，還嗆說「外遇是每個男人都會犯的錯」，退休後返台同居則變本加厲嘲笑她頭髮稀疏或是皮膚變皺，讓她承受極大心理壓力，希望法院判准離婚。台中地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，婦人主張，與丈夫於1970年間結婚，丈夫長期在大陸工作，婚後多次外遇都毫無愧疚之心，更引用成龍所言，稱「外遇是每個男人都會犯的錯」，或是稱「這世界本來就是為男人設計的，男人可以外遇，但女人就是不行」等語。

婦人說，2007年間丈夫退休，與她同住在台中市，非但沒贖罪外遇所造成的傷害，反而變本加厲以言語霸凌她，嘲笑她髮量稀疏、年紀大、皮膚很皺，讓她承受巨大心理壓力，於2011年間正式選擇與丈夫分居至今，但丈夫近期又提出同居要求，她年逾古稀，不願噩夢重演，只想平靜安度晚年，盼望法官能判准兩人離婚。

對此，男方認為妻子言過其實，他外遇後已深刻反省，結束外遇行為超過40年，是妻子有外遇陰影，生性善妒，看到他與女性友人出遊、多說幾句話都會當作外遇，認為離婚會讓他的身心崩潰，生命提早結束，懇請法官駁回上訴。

台中地院審理時，法官認為，男方確實曾婚內出軌、嘲笑妻子髮量、年紀等行為，認為2人的確婚姻期間感情不佳，再加上兒子也同樣證述父母感情不佳等，認定此段婚姻已無互信、互愛及互諒等基礎，構成難以維持婚姻的重大事由，判准離婚。可上訴。