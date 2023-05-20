高雄房市過去因為台積電進駐帶動房價飆升，不過近來整體大環境不佳，高雄房市似乎明顯降溫，根據好房網報導，一名南部資深案場銷售人員受訪時說，高雄有預售案過完年到現在「一戶都沒賣出去。」

好房網報導，有南部資深案場銷售人員透露，現在高雄預售屋市場不太好，大約有7、8成的案子都賣不太動，甚至有較高總價的案子，從農曆年假後至今銷售掛零。

好房網指出，這位南部資深案場銷售人員表示，前幾年房市太熱加上台積電設廠效應，高雄房價被炒得太高，加上升息使房貸族負擔增加，一般民眾很難買得起新成屋。

房市專家Sway則說，台積電高雄廠屢傳建廠計畫延宕消息，將對高雄房市造成衝擊，他認為根本就沒人會接盤，並提醒大家不要認為房價不會下修。

Sway直言，房價就是個上上下下的東西，連竹北都在降價逃命了，高雄根本就擋不住這滔滔江水的大浪。

另根據台南估價師公會揭露的實價登錄資料，比較區間2022年8至10月，與去年11月以後至2023年2月21日，其中高雄苓雅、新興、前鎮、楠梓等地，跌幅介於18.88%至12.19%之間，前金、橋頭區跌幅則約在8%。