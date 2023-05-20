自去年年中，伊朗食品通膨已達50%以上，是全球通膨最嚴重的國家之一，外加國際制裁使經濟困境雪上加霜。內憂外患下，伊朗人在社群平台Telegram出售自己的器官，包括眼角膜、內臟，甚至是一顆睪丸也有人賣，大多都自稱因為財務困難、欠債，不得已而為之。

美媒商業內幕檢視伊朗主流應用程式Telegram上的數百條訊息，都是伊朗貧戶刊登器官買賣資訊，大多因為財務困難才做出這樣的決定。

商業內幕瀏覽Telegram上的刊登顯示，有一名男子在清單寫著「賣睪丸，25歲，O型血，左邊還右邊都行」並強調原因是欠債；一名33歲男子出售幹細胞、骨髓和眼角膜，理由也是財務問題；還有一名31歲男子出售肝臟，售價9億伊朗里亞爾（約65萬新台幣）。

報導提到，有三個不同的平台上，都有類似的刊登，包括待售器官、性別、血型、售價、病史等介紹。伊朗是全世界唯一腎臟買賣合法國家，但也必須由政府組織介入交易，且禁止出售腎臟以外的其他器官；但有意出售腎臟的賣家，大多會選擇更有利可圖的黑市。

目前無法得知有多少已經完成交易，加州大學醫學院腎臟科及腎移植主席丹諾維奇博士（Gabriel Danovitch）對此表示難以置信，「我不敢相信有人從活人身上摘取眼角膜。」

一名伊朗裔美國記者梅拉米德（Karmel Melamed）表示，伊朗人迴避政府管道賣腎臟已不是新鮮事，出售其他器官也不是沒聽過，不一樣的是如今惡性通膨，以及政府貪腐導致經濟情勢更為嚴峻，使器官買賣的情況更加嚴重，「許多人難以負擔生計，被迫做出賣器官養家人的決定。」