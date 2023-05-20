社群媒體TikTok上最近流傳一道數學題，看似簡單卻讓不少網友直呼有夠燒腦，發布者@selfdevelopment71聲稱只有「高智商」的人才能解開，引發不少討論，至今已吸引超過120萬名網友觀看，累積近5千則留言。

據英國《每日郵報》報導，這道數學題的提示相當簡單：

如果1＝3

2＝3

3＝5

4＝4

5＝4

那麼6＝？

乍看之下，不少人會以為這是小學的級數題，但實際上卻不然，想要解開謎題需要跳脫常理思考。

以下公布答案：

1＝3（one＝3個字母），2＝3（two＝3個字母），3＝5（three＝5個字母），4＝4（four＝4個字母），5＝4（five＝4個字母）。

所以6＝3（six＝3個字母），你猜對了嗎？

這道有趣的題目意外引發不少討論，有網友指出，這是邏輯推理，跟數學一點關係也沒有；也有人說，非英語母語人士根本想不到答案，實在吃虧。撇開嚴肅的話題不談，類似的益智測驗不時出現在網路上，激發創意思考之外，也為生活增添了不少樂趣。