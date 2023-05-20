民進黨立委郭正亮19日發出聲明，稱被人檢舉宣布退黨。對此，一份最新網路民調顯示，高達67%的網友認為會影響民進黨選情；僅有29%認為不會影響。

《桃園孫先生》Youtube頻道針對「前民進黨立委郭正亮宣布退出民進黨。請問您？」進行網路民調，截至19日晚上11點30分，已有6408人投票，高達67%的網友認為會影響民進黨選情；29%認為不會影響民進黨選情；3%沒意見；1%其他意見。

網友紛紛表示，「亮哥是民進黨內有良心、敢言敢辯的正義之士」、「退步黨沒什麼好留念，明智之舉」、「亮哥是民進黨內有實力，表述與判斷能力好，精通國際局勢，能精準分析各種事務，這種少有的人才離開民進黨，說明民進黨氣短了」。

也有網友認為，「郭正亮可算是民進黨中，人品、言語談吐真實得體，值得尊重」、「引發退黨潮」、「貞觀之治，太宗能納魏徵逆耳諫言，方有大唐貞觀盛世；反之，活在同溫層的掌聲，被蒙敝的上位者，敗象已露」。