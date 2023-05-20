「鄉民女神」潔哥(李秉潔)於2020年生下寶貝女兒FAFA後，將重心擺在照顧女兒，不時透過社群分享親子生活，沒想到自上禮拜起，女兒晚上睡著後半個小時，時常狂咳到吐，害得負責照顧女兒的她不時拿碗接嘔吐物，卻看了好幾位醫師都沒檢查出真正的原因，感到非常擔心。

潔哥在社群平台表示小孩這幾天不斷咳嗽，因此接連帶去給不同醫師檢查，感冒也好得差不多，但僅有白天時正常，只要晚上一睡著，就會咳到醒來，甚至出現嘔吐的症狀：「吐完後幾個小時，再斷斷續續咳1.2個小時，才會再開始熟睡，現在我拿碗接嘔吐物的TIME真的很專業。」

直至18日看了過敏專科，潔哥才得知是天氣變化大導致鼻子過敏，因此小孩躺下去後，鼻涕倒流時刺激到喉嚨，才會咳到吐，聽完醫師分析，回家後，她火速幫小孩整理床單、床具、把空氣清淨機維持在60度，同時在飲食上做好管理，最後讓小孩在睡前服下感冒藥。忙完這一切後，潔哥突然感到當媽後的願望很卑微，僅盼望FAFA不要再咳到吐了，道盡為人母親的真實心聲。

身為過來人的粉絲紛紛獻上關心，留言寫道：「我家孩子在這個時期也是這樣，只能熬，會越來越好的」、「說到咳到吐，媽媽已經練就拿盆立馬接的功力，等小孩四五歲，她還會半夜自己抓盆接」、「當媽後真的覺得自己是神力女超人，真的太辛苦」、「跟我家妹妹一樣，真的是心疼又整晚睡不好，希望她們快快好起來。」