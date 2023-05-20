立委王鴻薇爆料，「imB」詐騙案，由台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台吸金25億元，竟然參加金管會指導、金融研訓院與金融總會主辦的「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」。金融總會晚間以3點澄清說明。

一、金融科技展是配合政府政策，由金融總會及台灣金融研訓院共同主辦，期成為台灣最大金融科技創新交流平台，為台灣爭取商機。本展主要目的是提供業者彼此交流、互相激盪創意的展會平台，亦期讓民眾知悉最新金融科技發展，以及如何提升金融服務的品質，並非商品行銷展覽。

二、辦理本展當時，基於公開透明之原則，開放合法設立之廠商均可付費參展，與其他一般展覽規定無異)。臺灣金隆並非主辦單位主動洽邀，且明訂廠商須先出具不得進行任何銷售行為之承諾書，以及遵守展覽公約之其他規定。

三、關於該廠商涉及詐騙，並嚴重傷害台北金融科技展及主辦單位之聲譽，我們感到痛心與遺憾，並給予嚴厲譴責！